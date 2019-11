Russland droht Olympia-Ausschluss für Tokio 2020: WADA-Komitteechef Taylor schließt harte Strafe nicht aus

Werden russische Athleten komplett von Olympia 2020 in Tokio ausgeschlossen? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell die Welt-Anti-Doping-Agentur. In einem Interview schloss Komitteechef Jonathan Taylor harte Strafen für Russland nicht aus. Er bestätigte, dass an Daten der russischen Anti-Doping-Agentur Änderungen vorgenommen wurden.