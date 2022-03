"Jenseits von Satire": Britischer Premierminister Johnson verurteilt EM-Bewerbung von Russland

Da scheint der britische Premier Boris Johnson kurzzeitig durcheinander gekommen zu sein. "Das Beste" sei, das EM-Turnier 2028 an die Ukraine zu vergeben, sagte Johnson am Donnerstag in Brüssel dem TV-Sender Sky angesprochen auf die russische Bewerbungsabsicht für die Europameisterschaft in sechs Jahren. Um diese bewerben sich allerdings gemeinsam auch Großbritannien und Irland.

