Nach WM-Ausschluss: Russischer Fußball-Verband legt Protest beim CAS ein

Wegen des Ausschlusses aller Mannschaften aus internationalen Wettbewerben legt der russische Fußballverband beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung ein. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hätten keine legale Grundlage für ihre Entscheidung gehabt, begründete der Verband am Donnerstag den Schritt. Ziel seien die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die Turniere – unter anderem die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar – sowie Schadenersatz, teilte der Verband mit. Er mahnte eine rasche Entscheidung an, rechtzeitig vor den nächsten geplanten Partien.

