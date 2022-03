Russland-Jobs oder Ehrenmitgliedschaft: DFB setzt Altkanzler Gerhard Schröder unter Druck

Vor dem Hintergrund der russischen Invasion von Wladimir Putin in der Ukraine wächst der Druck auf den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Er gilt als langjähriger Freund des Präsidenten. Schröder ist zudem Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2.

Wegen seiner Haltung gegenüber des Krieges erhält Schröder nun Gegenwind vom Deutschen Fußball-Bund, in dem er Ehrenmitglied ist. In einem Schreiben vom Dienstagabend fordern die Interimspräsidenten Hans-Joachim Watzke und Dr. Rainer Koch den ehemaligen Bundeskanzler auf, seine Funktionen in den russischen Staatskonzernen niederzulegen oder "im Fall, dass er dazu nicht bereit ist, seine Ehrenmitgliedschaft im DFB" aufzugeben.