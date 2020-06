Russland: Rostov-Jugend muss wegen Corona in 1. Liga ran - Paraden-Rekord für Torwart trotz 1:10-Pleite

Der Neustart in der russischen Premjer Liga geriet am ersten Spieltag seit Mitte März zur Farce. Der FK Rostov musste mit der Jugend gegen die Profis von PFK Sotschi antreten und ging prompt mit 1:10 unter. Besonders kurios: Denis Popov, der erst 17-jährige Torhüter des Klubs, stellte trotz der zehn Gegentore mit 15 Paraden einen neuen Liga-Rekord auf. Grund für die ungleiche Kräfteverteilung ist das Coronavirus, das in Russland nach wie vor fest im Griff hat.

Gleich sechs Rostov-Spieler wurden vor dem ersten Spieltag des Neustarts positiv getestet, die gesamte erste Mannschaft musste anschließend in Quarantäne. Die Nachwuchsspieler gingen nach nur einer Minute in Sotschi sogar in Führung, brachen aber gegen ihre deutlich älteren und erfahreneren Gegenspieler schnell ein. "Sotschi hat unser Angebot, das Spiel zu verschieben, abgelehnt; genau das ist der Grund, warum diese jungen Spieler im Alter von 16 bis 19 Jahren antreten mussten", hieß es in einem Statement des FK Rostov.

