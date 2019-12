Kommentar zum WADA-Urteil gegen Russland: Idealismus reicht nicht im Kampf gegen Doping

Für die große Sportnation Russland ist diese Nachricht ein Schock: Vier Jahre lang dürfen russische Athleten nach der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht unter der Fahne ihres Landes an großen internationalen Wettkämpfen teilnehmen - auch nicht an der Fußball-WM 2022. Viel schlimmer noch für die russische Politik um Präsident Wladimir Putin, die sich gern mit dem Prestige des Sports schmückt: Auch sportliche Großveranstaltungen darf das größte Land der Welt erst mal nicht ausrichten, weil das nationale Betrugssystem nun schon zum wiederholten Male aufgedeckt worden ist.

Russland zeigt kaum Anzeichen echter Reue

Ja, es ist schon ziemlich frech, als bereits überführter Dopingstaat erneut zu betrügen. Der russische Sport hat nicht nur diese Frechheit besessen. Der Wiederholungstäter zeigt weiterhin kaum Anzeichen echter Reue und manövriert sich damit immer weiter ins Abseits. Eindrückliches Zeichen der russischen Uneinsichtigkeit ist die Ankündigung, E inspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen die Entscheidung der WADA einzulegen. Man wolle für seine Sportler kämpfen, hieß es. Russland gefällt sich also weiter in seiner Opfer-Inszenierung. Den McLaren-Report, der das russische Staatsdoping im Detail beschreibt, hat das Land nie anerkannt.

Für die Zukunft bedeutet das WADA-Urteil auch, dass sich am Beispiel des Umgangs mit Russland in den nächsten Jahren die grundsätzliche Stoßrichtung des Anti-Doping-Kampfes in der Welt – und ob er erfolgreich ist – entscheiden kann. Meinen es die WADA, das Internationale Olympische Komitee, dessen Boss Thomas Bach eine gewisse Nähe zu Putin nachgesagt wird, und all die anderen internationalen Sportverbände wirklich ernst, wenn sie dem Kampf gegen medikamentös befeuerte Unfairness im Sport offiziell die höchste Priorität einräumen? Gehen sie Russland auch während des Banns auf die Nerven? Kontrollieren sie weiter, um eine erneute Neuauflage des russischen Betrugssystems zu verhindern?