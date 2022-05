Bericht: Russland will UEFA den Rücken kehren - Wechsel zum asiatischen Verband im Gespräch

Die Liste der Wettbewerbe, an denen Russland vorerst nicht mitwirken darf, wird immer länger. Die Nations League steht ebenso wenig zur Debatte wie die Frauen-WM im Sommer oder die europäischen Klub-Wettbewerbe in der Saison 2022/23. Kein russischer Verein wird in der kommenden Spielzeit in der Champions League, Europa League und Conference League an den Start gehen. Ebenso darf sich der russische Verband nicht für die Austragungen der Europameisterschaften 2028 und 2032 bewerben.