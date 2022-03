In Champions League und Co.: Klubs dürfen Spieler aus Ukraine und Russland nachmelden

Vereine dürfen in den verbleibenden Spielen der Europacup-Wettbewerbe bis zu zwei zusätzliche Akteure aus russischen oder ukrainischen Klubs nachmelden. Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Montag. Damit reagierte der Verband auf eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA, der vor zwei Wochen ein außerordentliches Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer in russischen und ukrainischen Klubs geöffnet hatte.

