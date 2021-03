Letzter statt Bronze: Spelmeyer-Preuß bei EM mit 4x400-Meter-Staffel glücklos

Sie haben auf Bronze gehofft, am Ende steht ein enttäuschender sechster Platz. Die deutsche 4x400-Meter Staffel der Frauen mit Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß ist bei der Europameisterschaft in Torun als Letzte ins Ziel gelaufen. Enttäuscht über den sechsten Platz war auch Luna Thiel vom VfL Eintracht Hannover, die als Ersatzläuferin mit nach Torun gefahren war. „Wir hatten mit der viertschnellsten Meldezeit schon etwas auf Bronze gehofft“, sagte Thiel.

Tore-Wahnsinn in der Oberliga: Indians gewinnen mit 8:6, die Scorpions verlieren mit 6:8

Insgesamt sechs Medaillen holte die deutsche Mannschaft bei der Hallen-EM. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Weitsprung-Star Malaika Mihambo, die auf dem Silberrang landete. Für die Weltmeisterin und ihre deutschen Mitstreiter gibt es bis zur Olympia-Eröffnung am 23. Juli noch viel zu tun.

„Die deutsche Mannschaft hat in Torun gut performt. Man hat aber auch gesehen, dass viel mehr in ihr steckt, als sie dort in manchen entscheidenden Mo­men­ten zeigen konnte“, bilanzierte Annett Stein, Cheftrainerin des DLV.

Fortgesetzt hat Dreispringer Max Heß die bronzene Medaillenserie. Nach 2019 und 2017 gelang ihm erneut mit 17,01 Meter der Sprung auf Rang drei. Völlig überraschend gewann Dreisprung-Kollegin Neele Eckardt ebenfalls Bronze. Erst im letzten Versuch wurde die Göttingerin von Ana Peleteiro (Spanien) vom zweiten Platz verdrängt.

Als Nummer eins in Europa ging Kevin Kranz an den Start, mit Silber über 60 Meter reiste er nach Wetzlar zurück. Mehr als Glück empfand Hanna Klein nach Bronze in 4:20,07 Minuten über 1500 Meter.