Nach Berichten über Festnahme: Wales-Trainer Ryan Giggs verpasst kommende Länderspiele

Laut britischen Medien wurde Giggs am Sonntagabend von der Polizei festgenommen. Die Boulevard-Zeitung The Sun hatte zuerst darüber berichtet und Fotos von einem angeblichen Polizeieinsatz am Sonntagabend an Giggs' Haus veröffentlicht. Giggs sei später auf Kaution freigelassen worden, hieß es.