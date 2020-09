­S-Cup Trophy 2020: Radrennfahrerin Stefanie Paul sprintet in Eutin auf Platz zwei

Paul musste jeweils allein ihr Glück bei den Attacken versuchen, das Feld jedoch war zu achtsam – und das Tempo ohnehin hoch. Beim Straßenrennen der Elite in Erfurt war sie am Vortag bei starkem Wind Sechste geworden.

Radrennfahrerin Stefanie Paul von der RSG Hannover wollte dem Sprint unbedingt aus dem Weg gehen bei der ­S-Cup Trophy 2020 in Eutin. Mehrfach versuchte sich Paul auf dem flachen Rundkurs vergeblich mit Ausreißversuchen. Am Ende fuhr sie im Massensprint der Frauenelite auf Platz zwei hinter der Sprintspezialistin Lisa Robb vom Team Stuttgart.

Felix Paul wird Zehnter

In Eutin siegte Anton Paul von der RSG in der U11 ungefährdet, nachdem er zunächst im Feld mitgefahren war. In der Männerelite wurde Felix Paul darüber hinaus Zehnter.