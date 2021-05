Schalke 04 gegen Hertha BSC live im TV und Online-Stream sehen

Von Abstiegsangst will Pal Dardai nichts wissen. "Ich spüre Ruhe, keine Hektik, keine unsicheren Spieler", sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem so wichtigen Nachholspiel beim FC Schalke 04. Mit einem Sieg kann der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch (18 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker) beim Absteiger in Gelsenkirchen einen großen Schritt zum Ligaverbleib machen. Einer Austragung der Begegnung steht trotz positiver Corona-Tests bei zwei Schalker Spielern derzeit nichts im Weg, wie die Gelsenkirchener am Dienstag mitteilten.

Anzeige