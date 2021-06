Sechster Neuzugang: Schalke 04 verpflichtet Reinhold Ranftl vom Linzer ASK

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat den Österreicher Reinhold Ranftl für das Projekt Neuanfang in Liga zwei verpflichtet. Der 29-jährige für die rechte Seite kommt vom österreichischen Bundesligistin Linzer ASK. Das teilte der Revierklub am Mittwoch mit. Es handele sich um einen Profi mit Erfahrung und Dynamik, sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

