Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Mit Leverkusen wartet im Halbfinale allerdings ein Gegner mit enormer individueller Qualität. Zwar unterlag die Werkself am vergangenen Spieltag den Bayern mit 2:4 - ist aber sonst prächtig in Form. Allen voran Bayer-Star Kai Havertz spielt seit Wochen groß auf. Umso schmerzhafter für Leverkusen, dass Trainer Peter Bosz auf seinen angeschlagenen Youngster am Dienstag noch verzichen muss. In der Liga läuft es für die Rheinländer gut - mit 56 Punkten stehen sie aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und haben lediglich zwei Punkte Rückstand auf den Dritten RB Leipzig. Die Reise zum Pokalfinale nach Berlin dürfte bei Bayer fest eingeplant sein. Davon träumen allerdings auch die Saarbrücker.