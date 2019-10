Erfolgreich mit Stuten: Was Goldberg und Köhn anfassen, wird zu Gold 

Sabine Goldberg schnappt sich die blaue Bürste und betritt den Stall von Jin Jin. „Jiniiiii“, flötet sie in Richtung der Erfolgs-Stute und herzt sie liebevoll. Ein Küsschen hier, ein Klaps da. Dazu die borstige Streicheleinheit. „Du bist die Beste“, raunt Goldberg in Jin Jins Ohr, aber natürlich hat sie all ihre Galopper gleich gern. Sechs aktive Vollblüter (neun insgesamt) besitzt die 47-jährige Hannoveranerin zurzeit – alle stehen im Trainingszentrum auf der Neuen Bult.

Bult-Saisonfinale am Sonntag

Die dreijährige Jin Jin galoppierte sich besonders schnell und nachhaltig in Goldbergs Herz und in das ihres Lebensgefährten Jürgen Köhn: drei Starts, drei Siege – und das ziemlich locker. Jin Jin hat Potenzial für mehr, aber „jetzt ist erst mal Winterpause für sie“. Bald darf sie mit den anderen Stuten auf die heimische Koppel in Offen bei Bergen, wo Goldberg und Köhn leben. Ein paar Monate raus aus dem stressigen Stallalltag, das Pferdeleben genießen. Einige Gefährtinnen müssen noch mal ran, am kommenden Sonntag steht das Bult-Saisonfinale an. Goldberg und Köhn nutzen die Nähe und schicken zwei ihrer Stuten in die Startboxen. Goldbergs Rainbow Lady läuft in einem kleinen Aufbaurennen, sie braucht noch Zeit. Köhns Maison Bleu hat dagegen schon ihre Gewinnergene entfaltet. Fünf Siege stehen auf dem Konto der Fünfjährigen, drei alleine in diesem Jahr.

Für Köhn sind es ungewohnte Glücksgefühle. Bevor er Goldberg kennenlernte, war er sportlich „nicht vom Glück verfolgt. Ich habe ja auch keine Ahnung davon“, gibt er zu. „Ich weiß nur: Vorne ist der Kopf – und hinten der Motor“, sagt der 56-Jährige und deutet auf die kräftigen Hinterbeine. „Und wenn man keine Ahnung hat“, fügt er lachend an, „dann sollte man auch kein Pferd kaufen. Oder man sollte den Mund halten und genießen.“