Ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki brennt auf Tennis-Comeback: "Feuer ist immer noch da"

Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat den Zeitpunkt ihres Comebacks auf der Tennis-Tour nach monatelanger Krankheitspause offen gelassen. „Natürlich hat man sich so ein, zwei Turniere in den Kopf gesetzt, bei denen man gerne spielen würde. Aber für mich ist wirklich oberste Priorität, fit zurückzukommen. Ich warte lieber eine Woche oder zwei Wochen länger anstatt eine Woche zu früh anzufangen“, sagte die 30 Jahre alte Berlinerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Australian Open im Januar wird Lisicki jedoch nicht reisen. Aktuell arbeitet sie nach ihrer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber an ihrer Rückkehr.