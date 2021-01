Sabitzer hat weiter Probleme: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel in Wolfsburg

Leipzig. Die Erleichterung sieht man ihm an und hört sie auch in seiner Stimme: Die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg beginnt RB Leipzig s Trainer Julian Nagelsmann mit dem Satz: „Personell sieht es wieder etwas besser aus.“ Das dürfte nicht nur ihn, sondern auch zahlreiche Fans freuen.

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Justin Kluivert: Der 21-Jährige habe ebenfalls wieder mit dem Team trainiert. Auch bei ihm ist der Coach optimistisch. „Er hat einen sehr guten Eindruck in den Einheiten gemacht, an denen er diese Woche teilgenommen hat.“ Nachdem er zu Beginn der Woche nur teilintegriert war, habe Kluivert am Mittwoch das Mannschaftstraining in vollem Umfang mitgemacht.