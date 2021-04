Sabitzer wieder gesund: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Pokalspiel gegen Bremen

Leipzig/Bremen. Was erwartet RB Leipzig im DFB-Pokal-Halbfinale beim SV Werder Bremen? Nicht nur Alexander Sørloth erwartet einen grundlegend anders spielenden Gegner als beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga, das RB 4:1 gewann. Auch Coach Julian Nagelsmann rechnet mit einem anders eingestellten Gastgeber. Da passt es aus Sicht der Sachsen ganz gut, dass mit Yussuf Poulsen und Kapitän Marcel Sabitzer zwei Routiniers in den Kader zurückkehren.

Anderer Gegner als in der Bundesliga

Die Werderaner kämpfen in der Liga gegen den Abstieg, Trainer Florian Kohfeldt steht in der Kritik. Wie lange er noch auf der grün-weißen Bank sitzen darf, ist unklar. Dennoch: „Das Pokalspiel hat keine Auswirkungen auf die Bundesliga und Bremen weiß das auch. Da gibt es für sie noch eine andere Chance, weil sie in dem Spiel nicht die Last tragen müssen, die sie aktuell in der Liga mitschleppen“, sagte Leipzigs Cheftrainer Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel im Weser-Stadion. „Wir müssen deshalb top-vorbereitet und top-fokussiert sein, an unsere Grenzen gehen. Ähnlich, wie wir es in der ersten Halbzeit im Ligaspiel vor einigen Wochen gemacht haben.“