Sabitzers Traumtor ins Glück : RB Leipzig schlägt Zenit St. Petersburg 2:1

Leipzig. Sie hatten zuletzt einfach kein Glück. Und dann kam auch noch Pech dazu. Und mancherorts keimten zarte Zweifel am großen Ganzen. Gestern kehrten die Roten Bullen zurück in die Spur, beendeten eine vier Spiele währende Sieglosigkeit, schlugen den russischen Meister Zentit St. Petersburg hochverdient 2:1 (0:1). Der Dreier spült das Team von Julian Nagelsmann in Gruppe G der Champions League auf einen Platz, der das Überwintern in Europa bedeuten würde. Der alles überragende Konrad Laimer (49.) und Marcel Sabitzer (59.) drehten den 0:1-Rückstand durch Yaroslav Ralitskyy (25.). 41058 glänzend unterhaltene Zuschauer bereuten ihr Kommen nicht.

Das Rückspiel steigt am 5. November in St. Petersburg. Am Sonnabend geht es in den Breisgau zum SC Freiburg. Anstoß des, nun ja, Verfolgerduells: 15.30 Uhr. Eine der Neuerungen unter Coach Julian Nagelsmann geht so: Die Nagelsmänner werden bis kurz vor knapp im Ungewissen gelassen, wer in der Start-Elf steht, wer neben dem Übungsleiter sitzt und wer sich die Chose von der Tribüne aus anguckt. Die Herangehenswiese soll alle Mann unter Spannung halten. Nun ja.

Vorm Anpfiff gegen St. Petersburg fällt manchem die Kinnlade runter, freuen sich andere über unerwartetes Vertrauen. Neu im Team gegenüber dem 1:1 gegen Wolfsburg: Kevin Kampl, dem der Coach zuvor noch 100-prozentige Fitness abgesprochen hatte. Neu auch: Nordi Mukiele, der sich via sibyllinischer Instagramm-Botschaft ins Team geschrieben hat. Neu außerdem und keine Überraschung: Emil Forsberg. Das ist jener seit gestern 28-jähriger Schwede, der im Sommer 2017 das erste Leipziger Champions-League-Tor besorgte - beim 1:1 gegen Monaco. Sehr neu und unerwartet wie Schnee im Mai: Ademola Lookman stürmt für Yussuf Poulsen. Um diesen jungen Mann vom FC Everton loszueisen, waren lange Scheine und gute Worte notwendig. Gebraucht und eingesetzt wurde er bisher 0,0.

RB Leipzig wird wieder kalt erwischt

Rein ins Spiel, die Choreo der RB-Fans gibt den Weg vor: „RB in aller Munde - wir beißen uns durch jede Runde“. Die erste Halbzeit, eine Einbahnstraße Richtung St. Petersburg, unterbrochen von einem urplötzlich in den Asphalt gerammten russischen Stoppschild. Erste Minute, fast das 1:0 für RB. Keeper Mikhail Kerzhakov lenkt Konrad Laimers 22-Meter-Sputnik an die Oberkante der Latte. Die von 2000 Landsleuten unterstützen Männer von Coach Sergei Semak machen mit, Sebastian Driussi haut eine Flanke von links volley drüber (11.). Danach kommt Marcel Sabitzer nach hübscher Kombi und Vorlage des hyperaktiven Mukiele zum Schuss, schießt drüber.

Dann fällt das erste Tor - für den russischen Meister. Abwehrmann Yaroslav Ralitskyy nimmt einen suboptimalen Befreiungsakt der Roten Bullen mit seiner linken Klebe aus 23 Metern zum 0:1 (25.). RB bleibt online, Mukiele setzt Lukas Klostermann in Szene, dessen Kopfball verhungert. Zenit mit acht Mann im und am Strafraum, RB kombiniert sich im Stil einer Handball-Mannschaft einen Wolf, kriegt aber kein tödliches Anspiel an den Kreis hin. Chancen? Ja, halbgare. Klostermann auf Timo Werner, Streichler mit dem rechten Fuß, der Torhüter ist unten. Sabitzer flankt, Werner gerät in Rückenlage, drüber. Halbzeit, das 0:1 hat wenig mit dem Spielverlauf zu tun. Kehrt das Matchglück zurück zu den nimmermüde anrennenden Rasenballern?

Laimer und Sabitzer drehen die Partie

Zweite Halbzeit. Ohne Werner, mit Matheus Cunha. Der setzt mal gleich einen Fallrückzieher neben das Tor. Ein Tor ohne Werner? Aber ja doch. Lookman auf Sabitzer, Klasse-Durchstecker zu Laimer, Rechtsschuss 1:1 - verdient (49.). Noch ein Törchen ohne Werner? Allerdings - und was für eins. Klostermann fankt von links, Sabitzer nimmt das Teil mit der Brust runter und trifft mit rechts in den linken oberen Winkel. 2:1, Tor des Monats (59.). Erstmals seit 2013 treffen zwei Österreicher in einem Champions-League-Spiel. Die routinierten Gäste knicken nicht ein, Yordan Osario muss das 2:2 machen, macht es nicht (69.).

Nagelsmann bringt Yussuf Poulsen für Lookman. RB verwaltet nicht, gibt weiter Gas. Und Cunha hat zweimal das sichere 3:1 auf dem Fuß, versagt in der 83. und 84. Minute. Abpfiff, Ende der Mini-Krise, die beseelten Fans entern Leipzigs City zum Absacker. Auf nach Freiburg.

