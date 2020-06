Sabrina Hering-Pradler vermisst Wettbewerb: "Man verlernt, sich Schmerzen zuzufügen"

Die Sonne steht hoch über dem Stichkanal in Limmer. Das Wasser leuchtet grün und glitzert. Sabrina Hering-Pradler interessiert die hübsche Szenerie nur beiläufig. Routiniert klettert sie vom Bootsteg am Landesleistungszentrum in ihr Einer-Kajak, setzt das Doppelpaddel ins Wasser und nimmt Fahrt auf. Japanische Kirschblüten anstelle des rosaroten Panthers Der aufgedruckte rosarote Panther auf ihrem Boot krault sich durch die Gischt am Bug. „Ich komm’ wieder, keine Frage“, steht noch auf dem Kajak. Eine Sonderanfertigung für He­ring-Pradler aus dem Jahr 2017. Damaliger Aufhänger: ihr angestrebtes Comeback nach Pfeifferschem Drüsenfieber. Im Frühjahr 2020 war es Zeit für ein neues Boot mit neuem Motiv: japanische Kirschblüten, in Anspielung auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Doch Hering-Pradler muss auf das Boot noch warten. Grund zur Eile gibt es ohnehin nicht. Die Spiele sind auf 2021 verlegt. Das Kanu-Ass vom HKC hatte sich vor Wochen eigentlich gegen eine Olympia-Verschiebung ausgesprochen. Und wenn, dann spätestens in den Herbst 2020.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro holte Sabrina Hering-Pradler (links) mit dem deutschen Kajakvierer die Silbermedaille. © imago images/Rene Schulz

Anzeige

„Ich bin noch immer zwiegespalten“, sagt sie jetzt. Sportlich verschafft die Verschiebung ins Jahr 2021 den deutschen Kanutinnen mehr Luft. „Wir haben mehr Vorbereitungszeit, das tut uns sicherlich gut“, sagt die Silbermedaillengewinnerin von Rio 2016. In den vergangenen zwei, drei Jahren fuhr der deutsche K4 nämlich den Erwartungen und den eigenen Ansprüchen hinterher. Persönlich jedoch nervt Hering-Pradler die Verlegung. „Der ganze harte Vorbereitungszyklus beginnt von neuem“, sagt sie. „Wir sind ja keine Maschinen“, hatte sie schon vor Wochen bemerkt. Familienplanung durcheinandergewirbelt Außerdem wirbelt das Olympia-Hickhack die Familienplanung durcheinander. Nach den Spielen wollte die 28-Jährige mit ihrem Mann Paul Pradler (35) ein Kind bekommen – der Plan verschiebt sich nun um ein Jahr. Ihr Fernziel nach der möglichen Babypause: Olympia 2024 in Paris. Hering-Pradler weiß: Das ist zeitlich wie sportlich ambitioniert, sollte sie erst 2022 Mama werden. In Zeiten von Corona können Zukunftsvisionen nur vage sein. Die Kanuten wären froh, wenn sie überhaupt mal wieder in irgendeinem Wettkampf paddeln könnten. Immer nur Training – da fehlt was. „Man verlernt, sich Schmerzen zuzufügen“, sagt Hering-Pradler. „Im Training bildet man nicht so viel Adrenalin wie in einem Wettkampf. Im Rennen gibt man ja immer noch einen Tick mehr.“

Die Kanuten vermissen den Kick, den Rausch. Ob sie ihn alsbald bekommen? Anfang Juli steht in Duisburg die erste von zwei nationalen Qualis an. Für was genau? „Für irgendwas“, sagt Hering-Pradler sarkastisch. Die gesplittete deutsche Meisterschaft (siehe Kasten) ist für die Topathleten irrelevant. Immerhin: Für Ende September ist eine verkappte Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged angesetzt. Ob die Titelkämpfe wirklich stattfinden können, ist noch nicht gesichert. Der deutsche Kanuverband hatte nach dem Corona-Lockdown erst mal eine zweiwöchige Zwangspause für seine Athleten angeordnet. Die Paddler sollten abschalten, sich erholen. Die Bundeskader konnten danach jedoch wieder loslegen. Mit Sondergenehmigungen.

Sabrina Hering (von links) sehnt sich nach dem Wettkampf - wie hier beim Weltcup in Duisburg vor einem Jahr an der Seite von Franziska John, Caroline Arft und Tina Dietze. © imago images/Sven Simon