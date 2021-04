Sachsen Beach muss wegen Corona verlegt werden

Glauche betont jedoch, dass der Sachsen Beach in diesem Jahr nur verlegt werden soll, ein neuer Termin werde in den kommenden beiden Wochen bekannt gegeben. Das Zeitfenster liege dafür zwischen Juli und September. Bei der Location werde zudem "alles in Erwägung gezogen" – eine Austragung auf dem Augustusplatz wäre nicht zwingend, auch weil man im Zentrum mit diversen anderen Events konkurriert. Das Format soll sich jedoch möglichst nicht ändern: "Wir wollen das A+-Turnier, das wir uns gerade erst erkämpft haben, auf jeden erhalten", sagt Maud Glauche.