Sachsen-Cup – SC DHfK Leipzig-Männer testen weiter

Leipzig. Nach dem Testspiel ist vor dem Testspiel. Bei den Handballern des SC DHfK Leipzig heißt das im konkreten Fall, nach dem 30:29-Sieg gegen Bundesliga-Konkurrenten HSG Nordhorn-Lingen am Mittwochabend in Finsterwalde geht es schon morgen mit dem Sachsen-Cup weiter. Bedeutet am Wochenende zwei weitere Tests gegen sächsische Zweitligisten.

Am Sonnabend (19 Uhr) steht in Dresden das Duell mit dem HC Elbflorenz an und am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Brüderstraße) spielt das neue DHfK-Team gegen den EHV Aue erstmals vor den eigenen Fans in Leipzig. Die DHfK-Männer gehen als Titelverteidiger in das Turnier, das heute in der Erzgebirgshalle mit der Partie EHV Aue gegen den HC Elbflorenz eröffnet wird.