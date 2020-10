Sachsen-Derby HC Elbflorenz gegen Aue wegen Corona-Fall abgesagt

Nachdem mindestens ein Auer Spieler am Montag positiv getestet wurde, habe das Gesundheitsamt eine vorbeugende Quarantäne für die gesamte Mannschaft angeordnet, teilte der EHV auf Facebook mit. "Das weitere Vorgehen wird in enger Absprache mit Mannschaftsarzt und Gesundheitsamt erfolgen. Keiner der in Frage kommenden Spieler zeigt bislang Symptome", heißt es in der Mitteilung der Auer.