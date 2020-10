Sachsen-Derby: HC Rödertal reist zum HC Leipzig

Großröhrsdorf. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause steht für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal das erste Sachsenderby auf dem Plan. Am Sonntag gastieren die Schützlinge von Trainer Karsten Schneider beim HC Leipzig (16 Uhr). Das ohnehin brisante Duell gewinnt mit Blick auf die Tabelle noch ein wenig mehr an Bedeutung. Während die Gastgeberinnen nach vier Spieltagen mit 5:3 Punkten auf einem guten fünften Platz rangieren, sind die Rödertalbienen mit 2:6 Zählern und Platz zehn mit der bisherigen Ausbeute keinesfalls zufrieden.

In den bisherigen beiden Duellen wurde jeweils der Heimvorteil genutzt. Der HCR feierte in der vergangenen Saison im Bienenstock einen 34:25-Sieg, in der „Brüderhölle“ setzte sich der HCL mit 30:26 durch. Dieses Mal wollen die Rödertalbienen auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen. „Wir wollen und müssen das Derby gewinnen, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Es wird schwer, denn so ein Spiel hat immer seine eigenen Gesetze“, weiß Karsten Schneider, der bei sich und seinen Bienen schon eine gewisse Vorfreude und Anspannung vor dieser Partie empfindet.