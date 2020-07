Sachsen erlaubt Zuschauer! RB Leipzig kann vor Fans in die Bundesliga starten

Leipzig. Der Freistaat Sachsen hat zum Beginn der kurzen Fußball-Sommerpause beste Nachrichten für Fußball-Fans. Denn die Staatsregierung will ab 1. September Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern und ganz explizit auch Bundesliga-Spiele erlauben. Voraussetzung sei die Nachverfolgbarkeit der Kontakte sowie ein geeignetes Hygienekonzept, so Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag. "Wir wollen eine Aussicht bieten, wollen frühzeitig sagen: Das haben wir vor", begründete die Politikerin die öffentliche Vorabinformation knapp zwei Monate vor dem eigentlichen Termin. Denn: Veranstaltungen dieser Größe bedürften unter Pandemie-Bedingungen einer besonderen Vorbereitung.

"Die Stadien werden nicht voll sein"

Glück für RB Leipzig: Der Bundesligist hatte erst in der Vorwoche bestätigt, dass ein entsprechendes Papier am Cottaweg entwickelt wurde. Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig hatte für die von RB angedachten Vorkehrungen für die Rückkehr von Zuschauern in die Red-Bull-Arena bereits seinen Segen erteilt. Die Eckpunkte des Konzepts sehen vor, dass rund 50 Prozent der Fans ins Stadion dürfen. Das entspricht einer Kapazität von etwas mehr als 20.000. Es soll personalisierte Tickets mit Namen und Handy-Nummern geben, die unter den Dauerkarten-Besitzern verlost werden. Tagestickets sind vorerst nicht vorgesehen. Zudem soll jeder Stadionbesucher einen festen Sitzplatz haben, die Sitzschalen zur Rechten und zur Linken bleiben frei. Bei Familienmitgliedern oder Personen aus einem Hausstand ist kein Sicherheitsabstand nötig. Gäste-Fans sind nicht erlaubt und für alle Besucher gilt die Maskenpflicht.

Dass Sachsens Stadien ab 1. September zwar besucht, aber nicht ausverkauft sein werden, bestätigte auch Petra Köpping: "Die Stadien werden nicht voll sein." Wie viele Fans schlussendlich zugelassen sein werden, sagte die Ministerin nicht.

Noch ist nichts fix

Nicht so lange warten müssen "Veranstaltungen im Breiten- und Freizeitbereich", der "ganz normale Vereinssport". Hier soll ab 18. Juli wieder Publikum zugelassen werden. Voraussetzung ist auch hier ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen. Kleiner Wermutstropfen: "Wichtig ist hier, dass wir Rufen, Singen, Schreien soweit wie möglich verhindern, auch wenn ich selbst als ehemalige Sportlerin natürlich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist", erklärte Köpping.

Die Ministerin ging nicht konkret auf die im August anstehenden Partien im Sachsenpokal - hier stehen noch Halbfinale und Finale aus - sowie einen möglichen Start der Regionalliga Nordost ein. Hier bleibt also zunächst unklar, ob Vereine wie die BSG Chemie oder der 1. FC Lok Leipzig ihre Spiele bereits vor Publikum bestreiten können oder bis zum September warten müssen. Klar ist lediglich: Ein genehmigtes Hygienekonzept muss her.