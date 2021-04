Sachsen investiert 113 Millionen Euro in den Sport: Mehr Geld für das Ehrenamt

Leipzig . Sportvereine in ganz Sachsen leiden seit über einem Jahr massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie: Trainingsausfall, ausbleibende Zuschauer und sinkende Mitgliederzahlen sind lediglich die Spitze des Eisbergs. Finanziell steht es schlecht um die Vereinslandschaft im Freistaat. Viele Klubs sind auf Unterstützung angewiesen und laufen längst auf Reserve. Mit Soforthilfen und Darlehen versucht das Land Sachsen den Zerfall der Vereinsstrukturen seither abzuwenden und hat den Sport im neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 mit 113 Millionen Euro bedacht. Geld, dass an vielen Stellen aktuell fehlt und langfristig der Vereinslandschaft helfen könnte. Investitionsschwerpunkte: Die Unterstützung des Ehrenamts und die Sanierung alter Sportanlagen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Doppelhaushalt. Wir haben das erreicht, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Wolf-Dietrich Rost. Der sportpolitische Sprecher der sächsischen CDU lobt die Zusammenarbeit innerhalb seiner Fraktion und der Regierung in den schwierigen Zeiten. „Dieser Haushalt ist ein klares Bekenntnis des Freistaats zum Sport und setzt ein deutliches Zeichen, wie wichtig das Ehrenamt ist“, führt der Leipziger aus.

20.000 Trainerinnen und Trainer der knapp 4.500 Vereine in Sachsen erhalten künftig 130 Euro mehr im Jahr. Zusammengerechnet erhöht der Freistaat die Ausgaben für das Ehrenamt im Sport um 2,6 Millionen Euro – kein loses Lippenbekenntnis. In der Krise benötigen die Vereine aber noch deutlich mehr Hilfe. Bis Ende 2022 sollen über die Initiative „So geht Sächsisch“ im Rahmen einer Werbekampagne rund 2,5 Millionen Euro an den Landessportbund und an „Halbprofis“ fließen – unter anderem an Fußball-Regionalligisten wie den 1. FC Lok Leipzig oder die BSG Chemie.