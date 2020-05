Sachsen macht's möglich: Handball, Volleyball und Co. wieder erlaubt

Leipzig. Bis dato war Sporteln nur unter freiem Himmel erlaubt. Ab 15. Mai dürfen auch Handballer, Volleyballer und alle anderen Hallensportarten in Sachsen wieder ran und zumindest trainieren. Denn die am Dienstag verkündeten Änderungen der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen in der Corona-Pandemie umfassen ausdrücklich auch Innensportstätten. „Wir freuen uns über diese weitere Lockerung der Restriktionen für den organisierten Sport. Damit auch die noch bestehenden Einschränkungen zeitnah aufgehoben werden können“, sagte Ulrich Franzen, Präsident des Landessportbundes und appellierte gleichzeitig eindringlich an die Vereine: "Halten Sie sich an die aktuellen Hygieneregeln."

Nach Auskunft des Innenministeriums in Dresden wurden die Kommunen am Dienstag über die neuerlichen Lockerungen und die aktuell gültigen Hygieneregeln informiert. Letztere seien für das Sporttreiben im Freien und in der Halle identisch - sie wurden jedoch gegenüber der Erstfassung gelockert. Weggefallen ist die Vorgabe, dass nur eine Person je 20 Quadratmeter Fläche trainieren darf. Auch der erhöhte Mindestabstand bei Bewegungen von 4 km/h (etwa 5 Meter) und ab 14,4 km/h (etwa 10 Meter) ist in den aktualisierten Vorschriften nicht mehr zu finden. Es könne aber sein, dass die Kommunen und ihre Gesundheitsämter in den kommenden Tagen noch weitere konkrete Regeln für das Nutzen der Hallen in Corona-Zeiten festlegen.

Die gültigen Regeln für Innensportstätten:

Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Sportstätte bzw. der Einrichtung die Hände waschen oder desinfizieren.

Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in den Sportstätten bzw. Einrichtungen zu tragen.

Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler hängt von der jeweiligen Sportart ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,50 Metern während des Trainings garantieren und ist im Konzept der Sportstätte bzw. Einrichtung zu begründen.

Der Mindestabstand zwischen Sportlern ist in jeder Trainingseinheit einzuhalten. Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden.

Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern. Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind.

Enge Bereichen sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen.

Sportstätten dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

Training und Wettkämpfe sind entsprechend der Vorgaben der Bundesfachverbände durchzuführen.

Ab dem 10. April 2020 haben sich alle Personen, die aus dem Ausland eingereist sind, 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Der Besuch der Sportstätten ist diesen Personen daher verboten.

Stadt Leipzig wartet noch

In Leipzig müssen sich die Hallensportler übrigens noch gedulden. Wie auch bei der Öffnung der Außensportanlagen zieht die Messestadt nicht unmittelbar mit dem Freistaat mit. "Wir sind noch voll in der verwaltungsinternen Abstimmung, was wie gehen könnte. Denn wir müssen ja auch die Verfügbarkeit der Schulsporthallen synchronisieren", teilte Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes am Mittwoch auf SPORTBUZZER-Anfrage mit. "Wir planen deshalb mit schrittweiser Inbetriebnahme von Sporthallen ab 18. Mai. Eher ist das nicht zu schaffen."