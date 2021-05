Sachsen macht sich locker: Spielbetrieb für Mannschaftssportler wieder möglich

Leipzig. Es darf gespielt werden! das ist die positive Botschaft, die Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in der Kabinettspressekonferenz am Mittwoch unters Volk brachte. Möglich macht das die neue Corona-Schutz-Verordnung, die am 31. Mai im Freistaat in Kraft treten soll. "Wir haben diesmal viel geregelt für das Thema Sport", so Köpping. "Sport ist uns wichtig für die Bevölkerung, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für die Erwachsenen." Im Detail sehen die neuen Bestimmungen, die bis zum 13. Juni gelten werden, wie folgt aus:

Anzeige