Sachsen öffnet Stadien (ein bisschen) - RB Leipzig und Co. dürfen Arenen zu 25 Prozent auslasten

Dresden. 1000 Fans, mehr durften in den vergangenen Wochen die Heimspiele der sächsischen Profi-Sportclubs nicht besuchen. Nach zunehmend scharfen Protesten der Betroffenen sowie einer Klage von RB Leipzig vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen gehen die Regierenden im Freistaat nun auf die Vereine zu. RB Leipzig, Dynamo Dresden, SC DHfK Leipzig und Co. dürfen ihre Stadien und großen Hallen künftig unter 2G-Plus-Bedingungen zu 25 Prozent auslasten. Das teilte Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag im Rahmen der Kabinettspressekonferenz in Dresden mit. Vorausgegangen war eine Kabinettssitzung, bei der die Regelungen für die neue Corona-Notfall-Verordnung beschlossen wurden. Die soll am Sonntag (6. Februar) in Kraft treten und bis zum 6. März gelten.

