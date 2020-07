Nach Erwägungen in Sachsen: SPD-Politiker Karl Lauterbach warnt vor Fußballspielen mit Publikum

Der SPD-Politiker reagierte damit auf Überlegungen in Sachsen, Fußballspiele wie die von RB Leipzig in der 1. Bundesliga vom 1. September an unter Umständen wieder mit Zuschauern zuzulassen – unter der Voraussetzung, dass Hygieneregeln eingehalten würden und die Kontaktverfolgung möglich sei, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden erklärte. Zwar könnten Stadien auch dann nicht voll sein, sagte sie. Mehr als 1000 Personen seien aber womöglich machbar.