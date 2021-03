Sachsen streicht Inzidenz-Grenze für Modellprojekte: RB Leipzig und SC DHfK in den Startlöchern

Leipzig. Ein wichtiger Schritt für die Modellprojekte von RB Leipzig und dem SC DHfK ist getan. Wie Sozialministerin Petra Köpping in der Kabinettspressekonferenz am Dienstag verkündete, können Modellprojekte künftig unabhängig von den Inzidenzwerten durchgeführt werden. Die neue Corona-Schutzverordnung greift in Sachsen ab dem 1. April und macht zumindest in diesem Belangen den Weg für die Partien vor 1000 Probanden frei.

„Verfolgen keinen Selbstzweck“

Die Vorfreude in der Messestadt, zeitnah loslegen zu können, ist dennoch groß. „Gerade Modellprojekte eignen sich gut, inzidenzunabhängig betrachtet zu werden. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die jüngsten Signale der Landesregierung Sachsen zur Umsetzung von Modellprojekten sehr“, so Ulrich Wolter.

Corona-Test auch beim DHfK möglich

Ob in Apotheken, dem Neuen Rathaus oder im Haupthaus des SC DHfK am Sportforum 10 spielt dabei keine Rolle. „Das Ergebnis der städtischen Testzentren soll künftig digital in unsere Veranstaltungs-App überführt werden. Ab dem Test läuft dann ein Countdown für 24 Stunden, in denen die Leute bei uns in die Halle dürfen“, führt Günther aus.