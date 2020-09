Sachsen will Sport in Corona-Zeiten weiter bestmöglich fördern

Dresden. Der Sport in Sachsen soll in Corona-Zeiten nicht ins Abseits geraten. Innenminister Roland Wöller (CDU) sicherte am Mittwoch im Landtag zu, ihn in schwierigen Zeiten weiter bestmöglich zu unterstützen. „Wir werden weiterhin sehr genau abwägen, was geht und was nicht“, sagte der Minister. Man habe die Beschränkungen schrittweise lockern können. Mittlerweile dürften sogar wieder Fans in die Stadien - weil das Infektionsgeschehen das hergebe.