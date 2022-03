Sachsenbeach 2022 auf dem Augustusplatz: Leipzig bekommt im Mai ein A+-Turnier

Leipzig. Es geht wieder um ordentlich DVV-Punkte und ein höheres Preisgeld, wenn am Wochenende 14. und 15. Mai beim Sachsenbeach die Volleybälle über den Augustusplatz fliegen. Wie die Veranstalter von Dreieck Marketing diese Woche mitteilten, wird die 13. Ausgabe des traditionsreichen Beach-Turniers wieder A+-Charakter haben, was auch durch das erneute Engagement von Namenssponsor Amazon möglich sei. Damit können die teilnehmenden Beacher mehr Punkte für die Deutschen Meisterschaften sammeln, bei Dreieck Marketing hofft man daher neben hochrangigen sächsischen Teams auch auf Spitzenmannschaften aus anderen Bundesländern.

In der Region hält sich die Begeisterung aber noch in Grenzen. Laut GSVE-Coach Benedikt Bauer plant derzeit noch kein Delitzscher Zweitliga-Spieler eine Teilnahme. Beim Ligakonkurrenten L.E. Volleys hat sich ebenfalls noch kein Akteur für das diesjährige Sachsenbeach entschieden. Sandexperte Jannik Kühlborn hat aus Termingründen schon abgewunken. Lorenz Deutloff, der in den Vorjahren ebenfalls mehrmals dabei war, überlegt noch. "Derzeit geht aber die Hallensaison vor", betont der Außenangreifer.

Dort stehen für die abstiegsbedrohten Volleys entscheidende Wochen an. Am Sonnabend muss man beim Topteam SV Schwaig antreten, bevor am 2. April (20 Uhr) das Derby gegen Delitzsch in eigener Halle folgt. Bei neun Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz müssen die Leipziger wohl alle ihre verbleibenden fünf Partien gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben