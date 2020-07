Sachsenderby zum Heimauftakt des HC Elbflorenz

Dresden. Vor einer Woche sind die Handballer des HC Elbflorenz in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Dienstag veröffentlichte die Handball-Bundesliga (HBL) nun auch den offiziellen Spielplan für die kommende Spielzeit. Wie in Dresden schon kürzlich durchgesickert war, startet der HC Elbflorenz am 2. Oktober auswärts in Konstanz und muss nach einem spielfreien Wochenende am 16. Oktober gleich noch einmal auf fremdem Parkett in Lübbecke ran.

Erst am 21. Oktober ist der erste Heimauftritt vorgesehen. Das aber wird sofort ein Knaller, denn die Schützlinge von Trainer Rico Göde erwarten dann den EHV Aue zum heißen Sachsenderby. „Das wird auf jeden Fall ein Hammer-Start für uns“, weiß auch Rico Göde. Nach derzeitigem Stand hofft die Liga schon zum Auftakt mit einem entsprechenden Hygienekonzept auf zumindest eine reduzierte Anzahl von Zuschauern in den Hallen. In Kooperation mit der Sportstadt Düsseldorf sind im September mehrere Pilotspiele für Tests mit Zuschauern geplant, zudem gibt es eine Simulation im Rahmen des Forschungsprojektes „Restart-19“ am 22. August in Leipzig.

Spätes Ende der Spielzeit

Für die neue Spielzeit wird die 2. Bundesliga coronabedingt mit 19 Teams an den Start gehen. Die ungerade Anzahl von Klubs hat zur Folge, dass jeweils eine Mannschaft pro Spieltag spielfrei hat. Insgesamt sieht die kommende Saison 342 statt 306 Partien (bei 18 Teams) vor. Eine temporäre Aufstockung wurde wegen des Abbruchs der Saison 2019/20 und zu Gunsten der dadurch sportlich abstiegsgefährdeten Klubs beschlossen. Die Teilnahme von 19 Teams ergibt sich durch Verzicht auf sportliche Absteiger und dadurch, dass sich HBL und DHB wegen der einzigartigen Umstände auf je einen Aufsteiger aus den vier 3. Ligen verständigten.

So werden die Drittliga-Aufsteiger Wilhelmshavener HV, Dessau-Roßlauer HV, TV Großwallstadt und TuS Fürstenfeldbruck die zweithöchste deutsche Spielklasse verstärken. Dafür stiegen TUSEM Essen und HSC 2000 Coburg in die Eliteliga auf. Der späte Start in die neue Spielzeit und die größere Anzahl von Teams hat auch ein spätes Ende der Spielzeit zur Folge.