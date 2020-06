Sächsischer Fußball-Pokal wird im August fortgesetzt

Leipzig. Der sächsische Fußball-Pokal soll Anfang August mit den Halbfinals fortgesetzt werden. Darauf einigten sich am Mittwoch in Leipzig die Vertreter der verbliebenen Teams bei einem Treffen mit SFV-Präsident Hermann Winkler und dem Vorsitzenden des Spielausschusses, Volkmar Beier. In der Vorschlussrunde soll es zu den Begegnungen FC Eilenburg gegen 1. FC Lok Leipzig und FC International Leipzig gegen Chemnitzer FC kommen. Die eigentlich für Ende März/Anfang April geplanten Partien waren wegen der Corona-Pandemie abgesetzt worden. Die Punktspiel-Saison im Verantwortungsbereich des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) wurde inzwischen beendet.