Sachsenpokal FC Eilenburg – Lok Leipzig: 1000 Fans, 100 Ordner, keine Balljungen

Eilenburg/Leipzig. Keine Balljungen oder -mädchen, ein Spielgerät, das ständig desinfiziert werden soll und ein Ordner auf zehn Zuschauer: Das Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem FC Eilenburg und Lok Leipzig am Sonnabend (18 Uhr) dürfte in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich werden. Es ist seit März deutschlandweit eines der ersten Pflichtspiele mit Zuschauern, 1000 Fans sind erlaubt. Die Schlachtenbummler und alle anderen sind an ein strenges Hygienekonzept gebunden.

Auch gemeinsames Einlaufen fällt flach

Wer die Schüssel in der Hainicher Aue betreten will, braucht so einiges. Als erstes: Eine der personalisierten Eintrittskarten und das dazu passende Kontaktformular. Die Chance, jetzt noch an Tickets zu kommen, ist gering. 500 Stück standen beiden Teams zur Verfügung. Sollte Lok bis Donnerstag seinen Anteil noch nicht an Vereinsmitglieder veräußert haben, gehen die Reste in den freien Verkauf. Mögliche Überbleibsel des FCE-Kontingents gäbe es am Freitag. Beides ist Stand heute sehr unwahrscheinlich. Wer ein Ticket hat, braucht am Pokaltag überdies einen Mund-Nasen-Schutz, der im Eingangsbereich, an Kiosken und auf Toiletten getragen werden muss.