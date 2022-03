Sachsenpokal-Halbfinale: Chemie Leipzig mit möglichem Top-Spiel gegen FSV Zwickau

Bischofswerda. Chemie Leipzig wird im Halbfinale um den Fußball-Sachsenpokal auf den Sieger der Begegnung Kickers Markkleeberg gegen FSV Zwickau treffen. Das ergab am Sonntag die Auslosung in der Halbzeitpause der Viertelfinalbegegnung zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem Chemnitzer FC, in dem sich die Gäste durchsetzten.

