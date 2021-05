Sachsenpokal: Heiko Scholz coacht Dynamo Dresden bei seinem Ex-Verein Lok Leipzig

Im Bruno-Plache-Stadion werden Co-Trainer Heiko Scholz und U19-Coach Willi Weiße die Dynamo-Truppe betreuen. Ein besonderes Spiel wird es vor allem für Scholz, spielte der Ex-Profi doch einst mit der „Loksche“ im Europapokal u.a. gegen den SSC Neapel samt Diego Maradona. Später betreute der heute 55-Jährige die Probstheidaer fünf Jahre lang als Trainer in der Ober- und in der Regionalliga (2013-2018).

Dass Weiße ihm am Mittwoch assistiert, das hat auch einen guten Grund, denn die für den Pokal vorgesehene Dynamo-Mannschaft besteht zu einem Großteil aus U19-Spielern. Vom Profikader, mit dem Chefcoach Alexander Schmidt am Sonnabend in Wiesbaden noch die Drittliga-Meisterschaft gewinnen will, sind nur Maximilian Großer, Stefan Kiefer, Justin Löwe, Jonas Kühn und Max Kulke dabei.