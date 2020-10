Sachsenpokal: Inter empfängt Dynamo Dresden, Chemie Leipzig mit schwieriger Aufgabe

Leipzig. Zum Teil attraktive Begegnungen ergab die Auslosung des Achtelfinals um den Wernesgrüner Sachsenpokal im Fußball. Allen voran die Partie der BSG Chemie Leipzig gegen Drittligist FSV Zwickau. Sofort werden Erinnerungen an das Pokal-Achtelfinale am 31. Oktober 2017 wach, als die Leutzscher den FSV Zwickau in einem begeisternden Match 4:2 bezwungen hatten – der Beginn des Siegeszugs bis zum Gewinn des Sachsenpokals.