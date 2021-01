Sachsens bester Springreiter Michael Kölz holt Preisgelder ab

Leisnig. Bei den Pferdesportlern gibt es in den Wochen der Corona-Einschränkungen nur wenige Möglichkeiten, an Turnieren teilzunehmen. „Und wenn, dann sind diese meist für die Berufsreiter ausgeschrieben“, sagt Sachsens derzeit bester Springreiter, Michael Kölz vom PSV Leisnig. Anzeige

Turnierpferde sollen Erfahrungen sammeln

Am vergangenen Wochenende konnte er erstmals in diesem Jahr an einem Wettkampf teilnehmen. In Prussendorf bei Halle stand ein Zwei-Tages-Turnier an. „Das ist ein Turnier für Jungpferde gewesen“, sagt der 36-Jährige, der mit seiner Frau Ellen in Sachsen-Anhalt teilnehmen und einige kleine Preisgelder gewinnen konnte. Gleich dreimal landete er auf dem 2. Platz, dazu wurde er noch ein weiteres Mal Dritter. Seine Frau Ellen und er schafften es noch bei weiteren Prüfungen in das Preisgeld.

Trotz der Teilnahme in Prussendorf wägt Michael Kölz in diesem Jahr genau ab, an welchen Turnieren er teilnimmt. „Manche Wettkämpfe sind im Endeffekt eine Minusrechnung, aber so viele wird es auch erst einmal nicht geben“, sagt der Leisniger. Die Partner Pferd in Leipzig, die zunächst in den März verschoben wurde, ist inzwischen ganz für dieses Jahr abgesagt worden. Ob die Deutschen Meisterschaften im Juni stattfinden werden, ist noch ungewiss.

In Tautendorf werden 45 Pferde betreut

Schwierig sei diese Lage vor allem für die jungen seiner 15 Turnierpferde. „Sie brauchen die Wettkämpfe, um die Erfahrungen zu sammeln“, sagt Michael Kölz. Daher sei der Wettbewerb in Prussendorf am Wochenende gut gewesen. Kölz hofft, dass zeitnah im Frühjahr wieder mehr möglich sein wird, doch eine Jahresplanung fällt auch für 2021 schwer. „Sonst bin ich immer an 25 bis 30 Wochenenden im Jahr für Turniere unterwegs gewesen“, blickt er zurück. Ein Fernziel ist für ihn natürlich eine erneute Teilnahme am CHIO in Aachen. „Doch dafür muss man sich über die nationale Meisterschaft qualifizieren.“