Sachsens Fußball-Chef fordert: „Im DFB muss es endlich wieder um Fußball gehen“

Leipzig. Hermann Winkler kandidiert selbst am Freitag zum ersten Mal als DFB-Vizepräsident – bisher war der Grimmaer nach dem Tod von Erwin Bugar (Magdeburg) kooptiertes Präsidiumsmitglied. „Ich möchte selbst aktiv im Präsidium dafür eintreten, dass sich im DFB einiges ändert“, sagt der 58-Jährige. Der Chef des Sächsischen und des Nordostdeutschen Verbandes – SFV und NOFV - hat viel in die Vereine hineingehorcht. Demnach stehe der DFB-Bundestag unter der Überschrift: „Im DFB muss es endlich wieder um Fußball gehen. Die Zeit der Personalprobleme und Skandale muss vorbei sein.“ Wobei Winkler betont, dass die vielen Negativschlagzeilen nicht mit den Ehrenamtlichen in den Vereinen im Zusammenhang standen.

