Sachsens Fußball in der Warteschleife: "Leichte Tendenz" zum Saisonabbruch

Leipzig. In einer Videokonferenz hat der Vorstand des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) am Montagabend die aktuelle Lage und damit die Chancen zur eventuellen Fortsetzung der Saison erörtert. „Wir haben aber keinen Beschluss gefasst, wollten erstmal die Meinungen zur Lage aus allen Teilen Sachsens hören", erklärt SFV-Präsident Hermann Winkler. Dem Vorstand gehören die Verbandsausschüsse sowie die Vorsitzenden und Präsidenten der 13 sächsischen Kreisverbände an, in deren Gebieten die Pandemie-Situation sehr unterschiedlich ist. „Sie müssen die Lage für ihre Spielklassen jeweils für sich beurteilen und entscheiden", unterstreicht SFV-Spielausschuss-Chef Volkmar Beier die Selbständigkeit der Kreisverbände.

Auf jeden Fall ein Pokalsieger

Winkler bestätigte indes, dass es auf Landesebene eine „leichte Tendenz“ gibt, die Saison abzubrechen. „Doch wir wollen die Entwicklung bis zum 17. April abwarten, dann haben wir unsere nächste Vorstandskonferenz“, blickt der SFV-Chef voraus. Betroffen davon wären also vordergründig die Sachsenliga sowie die vier Landesklasse-Staffeln. Insbesondere in der Landesliga ist es terminlich kaum noch zu schaffen, wenigstens die Hinrunde zu Ende zu spielen. Dort fehlen zur Vollendung der ersten Halbserie noch 14 Spieltage plus Nachholpartien. Ein Programm, das bis zum vorgesehenen Saisonende am 30. Juni nur noch zu schaffen ist, wenn der Spielbetrieb in Kürze wieder aufgenommen werden dürfte. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. In den Landesklasse-Staffeln ist der Zeitdruck noch nicht so groß, hier fehlen bis zur kompletten Hinrunde nur acht Spieltage plus einige Nachholer.

„Von uns wird ein Szenario für den möglichen Saisonabbruch in allen Spielklassen vorbereitet, also inklusive Frauen und Nachwuchs“, sagt Beier angesichts der steigenden Infektionszahlen. „Dennoch wollen wir auf jeden Fall einen Pokalsieger ermitteln und an den DFB melden“, so Beier. Auch Winkler betont: „Der Landespokal hat bessere Chancen, wir wollen das in enger Abstimmung mit den 17 noch im Wettbewerb befindlichen Vereinen lösen.“ Die nächste Videokonferenz dazu ist für den 29. März angesetzt.

Sachsen-Anhalt: Abbruch der Saison im Herrenbereich

Die Fußball-Saison auf Landesebene im Herrenbereich in Sachsen-Anhalt ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie beendet. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) und folgte damit dem Wunsch der übergroßen Mehrheit der 122 Vereine. Aufsteiger in den Landesspielklassen soll es nur geben, wenn vom NOFV ein Aufsteiger aus der FSA-Verbandsliga zugelassen wird. Dazu würde dann die Quotientenregelung der vorliegenden Tabelle zu Anwendung kommen. Das Team darf sich aber nicht als Verbandsliga-Meister bezeichnen, sondern lediglich aufstiegsberechtigte Mannschaft nennen. Dies wäre Einheit Wernigerode. Absteiger soll es auf Landesebene nicht geben.



Thüringen: Entscheidung am 19. April

Der Thüringer Fußball-Verband will am 19. April über Abbruch oder Fortsetzung der Saison auf Landesebene entscheiden. Grundlage dafür seien sportärztliche Empfehlungen, wonach man spätestens am 10./11. April mit dem Training beginnen müsse, um den letztmöglichen Termin für einen Re-Start am 8./9. Mai einhalten zu können.

Berlin: Vereine werden befragt

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) startet zur Meinungsbildung zum Umgang der aktuellen Saison eine Umfrage bei den Vereinen. Alle Clubs mit Mannschaften im Herren-, Frauen- und Jugendbereich können sich bis zum 21. März 2021 zu den zur Zeit denkbaren Vorgehensweisen äußern. Um die Vereine auf den aktuellen Stand zu bringen, werden in einer Videokonferenz am Mittwoch alle möglichen Szenarien vorgestellt und es gibt die Möglichkeit, Rückfragen zur Umfrage zu stellen. Der Link für die Videokonferenz wurden den Clubs per Mail zugeschickt.

Mecklenburg-Vorpommern: Rückkehr geplant