Sachsens Gesundheitsministerin rät bei Fußball mit Fans zu Vorsicht

Dresden. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) rät angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen zu Vorsicht bei der Öffnung der Fußballstadien für Fans. "Das bereitet mir Sorge", sagte die Ministerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Von der Studie "Restart-19" am 22. August in Leipzig erhoffe ich mir neue Erkenntnisse, ob und wie gefährlich Großveranstaltungen für die Ausbreitung des Corona-Virus sind. Wichtig ist mir aber auf jeden Fall ein bundesweit einheitliches Vorgehen." Bei einem Konzert mit Tim Bendzko wollen Forscher der Uniklinik Halle am 22. August Erkenntnisse über Großveranstaltungen in Corona-Zeiten gewinnen. Dafür werden 4000 Freiwillige gesucht.