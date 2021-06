Sachsens Innenminister Wöller fordert personalisierte Tickets im Fußball

Dresden. Fußballfans sollten aus Sicht des sächsischen Innenministers Roland Wöller für Stadien nur noch Eintrittskarten erhalten, auf denen ihr Name vermerkt ist. „Ich möchte gerne personalisierte Tickets haben“, sagte der CDU-Politiker im neuen Podcast „Politik in Sachsen“ von „Sächsischer Zeitung/Sächsische.de“. „Ich werde mich einsetzen auf der Innenministerkonferenz, dass das kommt.“ Es gehe um ein deutliches Zeichen, wenn gewalttätige Besucher nicht mehr ins Stadion dürfen. Wöller sagte, er sei auch mit den Vereinen dazu im Gespräch.

Personalisierte Tickets kommen immer wieder nach Gewaltvorfällen in die Diskussion. „Seit Jahren wird mir gesagt, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht gewollt“, sagte Wöller. Jetzt sei aber der Zeitpunkt gekommen. Denn in der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass vieles digitalisiert werden kann. Die Innenministerkonferenz tagt wieder in der nächsten Woche.