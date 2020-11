Sachsens Kugelstoß-Ass Schwanitz in Corona-Not: Alle Sponsoren abgesprungen

Chemnitz. Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat in der Corona-Krise ihre drei Sponsoren verloren. „Alle abgesprungen - bis auf die Bundeswehr“, sagte die 34-Jährige vom LV 90 Erzgebirge. „Ich habe Glück, dass ich Sportsoldatin bin. Wer weiß, was da noch so kommt.“ Schwanitz äußerte aber angesichts der wirtschaftlichen Lage Verständnis für die Reaktion ihrer bisherigen Förderer: „Das muss man auch unter dem menschlichen Aspekt sehen.“ Anzeige

Die WM-Dritte von 2019 und zweifache Europameisterin hat in dieser Saison keine Wettkämpfe bestritten, weil sie im Sommer einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule erlitt: „Es war zeitweise so schlimm, dass ich die Finger nicht mehr ansteuern konnte.“ Inzwischen habe sie aber fünf Wochen „super“ durchtrainiert. Wegen der Betreuung ihrer dreieinhalbjährigen Zwillinge, deren Kita derzeit geschlossen ist, muss die WM-Goldmedaillengewinnerin von 2015 derzeit allerdings kürzer treten.