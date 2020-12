Sachsens Landessportbund zählt die Politik an: "Interessen wurden ignoriert"

Leipzig. Sachsen ist quasi ein einziger Corona-Hotspot. Die Schutz-Verordnung des Freistaates wurde entsprechend verschärft. Die seit Dienstag geltenden allgemeinen Regelungen sahen da - natürlich - keine Lockerungen für die Amateursportler des Freistaats vor. Zudem bestätigte das Oberlandesgericht in Bautzen in der vergangenen Woche die Rechtmäßigkeit des Sportverbots für Kinder und Jugendliche außerhalb von Schulen und Leistungszentren . Der Landessportbund (LSB) fordert deshalb von der Politik eine weitergehende Planung.

Sport kann Teil der Lösung sein

„Die aktuellen Corona-Infektionszahlen erfordern weiterhin eine Reduzierung der persönlichen Kontakte“, erklärt LSB-Präsident Ulrich Franzen. „Das Virus wird uns noch einige Zeit begleiten. Bewegung und vor allem Sport in der Gemeinschaft sind für die psychische und physische Gesundheit vieler Menschen in Sachsen unverzichtbar. In Anbetracht der weiter andauernden Einschränkungen für den Sport müssen wir deswegen sowohl unseren Vereinen als auch allen Sportbegeisterten Perspektiven bieten – und das über den Dezember hinaus!“