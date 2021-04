Sächsischer Fußball-Verband beschließt Saisonabbruch auf Landesebene

Leipzig. Nun ist amtlich, was im Grunde seit einigen Tagen feststand: Die Fußball-Saison der Ligen auf Landesebene wird abgebrochen. Das bestätigte am Sonnabend das Präsidium des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) und musste damit der Pandemie-Situation Rechnung tragen. Denn Mannschaften der Sachsenliga dürfen seit Ende November ebenso wenig trainieren oder gar spielen wie die der Landesklasse sowie der Spielklassen darunter. Aus diesem Grund bestätigte das Gremium auch, den Pokalwettbewerb wie bereits berichtet ohne die Amateurteams fortzusetzen.

Landesverband empfiehlt Regeln zu folgen

Der SFV beschloss zudem, dass es in der Landesklasse und der Sachsenliga weder Auf- noch Absteiger gibt. Mit der Ausnahme, dass es einen Aufsteiger aus der Landesliga in die Oberliga geben soll. Dieser steht Sachsen für eine Etage höher zu. Nach nur sieben ausgetragenen Spieltagen stehen Neuling SC Freital und Budissa Bautzen auf den Rängen eins und zwei der Sachsenliga. Aufstiegswillige Teams müssen das dem Verband bis zum 15. Mai signalisieren. Der Aufsteiger könnte in Hin- und Rückspiel am 19. und 26. Juni ermittelt werden. Sollte „Corona“ dann immer noch keine Spiele im Amateurbereich zulassen, erwägt der SFV, den Aufsteiger per Los zu ermitteln, falls sich mehr als ein Verein dafür meldet.