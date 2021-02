Sächsischer Fußball-Verband drängt auf baldige Saisonfortsetzung

Aufstiegsplatz zur Oberliga soll besetzt werden

„Ostern ist also ein Fixpunkt für die Spielbetriebsfortsetzung“, folgert SFV-Spielausschuss-Chef Volkmar Beier und verweist darauf: „Im Herrenbereich ist eine Verlängerung der Saison wie in der Saison 2019/20 diesmal nicht vorgesehen.“ Spiele in der Woche, um Zeit gutzumachen, würden von den Vereinen allerdings kritisch gesehen, seien in Einzelfällen aus Termingründen aber erforderlich.

SFV-Präsident Hermann Winkler hatte sich vergangene Woche mit einem Schreiben zur Trainings- und Spielbetriebsfortsetzung ans Innenministerium gewandt. Beier bekennt: „Ich bin froh über diesen Vorstoß und hoffe, dass auch der Breitensport in das Blickfeld der politischen Entscheidungen zur Corona-Pandemie rückt. Insgesamt streben wir eine einheitliche Kette für die sportlichen Entscheidungen an, also ein Prinzip von der Landesliga bis in die Kreise wie im Vorjahr." Ein Aufstiegsplatz für Sachsen zur Oberliga soll in jedem Falle besetzt werden, sofern es Bewerber dafür gibt. Winkler ist klar: „Als Verband haben wir die Aufgabe, so schnell wie möglich den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, wenngleich wir dabei in der Hand der Politik sind.