Sächsischer Fußball-Verband gibt bekannt: 2020 kein Spiel mehr auf Landesebene

Leipzig. Mittlerweile ist klar, dass die Amateurfußballer von Sachsenliga bis Kreisklasse in diesem Jahr nicht mehr spielen können, der Spielplan damit gehörig ins Rutschen gerät. Den Verantwortlichen in Verbänden und Vereinen bereitet das erhebliche Kopfschmerzen, doch es trifft sie nicht unvorbereitet. Am Dienstag entsprach der Sächsische Fußball-Verband (SFV) der wohl am 27. November zu erwartenden Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen und beschloss vorab, in diesem Jahr keine Pflichtspiele mehr anzusetzen.

