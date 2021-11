Sächsischer Fußballverband kapituliert vor Überlastungsstufe

Leipzig. Weite Teile des Amateursports im Freistaat stehen unmittelbar vor der nächsten Zwangspause. „Sobald wir in die Überlastungsstufe eintreten, ist Schluss. Dann sehen wir keine Möglichkeit mehr für den Spielbetrieb“, sagte Volkmar Beier vom Sächsischen Fußballverband (SFV) dem SPORTBUZZER. Die Überlastungsstufe dürfte noch im Laufe der Woche erstmals erreicht werden. Die entsprechenden Regeln greifen wenig später (siehe unten). Somit kann aller Voraussicht nach am kommenden Wochenende noch gespielt werden, ehe die erwachsenen Hobbykicker wieder auf unbestimmte Zeit in die Zwangspause geschickt werden. Anzeige

„Welche Befugnisse hat ein Verein?“

Das sorgt für Unverständnis. „Ich habe das Gefühl, man vertraut den Vereinen seitens der Politik recht wenig. Obwohl die Vereine immer wieder unter Beweis gestellt haben, dass sie entsprechende Regelungen gut und verantwortungsvoll umsetzen“, meint Beier und ergänzt: „Es ist einfach schade. Ich möchte nicht polarisieren, aber ein organisiertes sportliches Treffen unter freiem Himmel ist allemal besser als die unorganisierten Treffen, die die Regeln der Überlastungsstufe jetzt mit sich bringen dürften.“

Der SFV erhofft sich derweil noch in dieser Woche Antwort vom Sozialministerium (SMS) auf drängende Fragen, etwa wie die Vereine Nachweise kontrollieren sollen. „Welche Befugnisse hat ein Verein überhaupt, wenn es darum geht, den Impfstatus seiner Spieler abzufragen, wenn das nicht einmal der Arbeitgeber bei seinen Angestellten darf“, so Beier.

Spielbetrieb nach 2G-Modell in Leipzig?

Der Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL) will indes bei allen Mannschaften anfragen, ob die Teams unter den Bedingungen der Vorwarnstufe (max. zehn Nicht-Geimpfte oder -Genesene), der Überlastungsstufe (max. zwei Personen ohne 2G-Status) oder sogar in einem strikten 2G-Modell am Spielbetrieb teilnehmen könnten.

Zudem hat der FVSL für die noch geltende Vorwarnstufe folgende Regelung beschlossen, die für alle Mannschaften ab der B-Jugend greift. Sollten zusammengerechnet (inklusive Schiedsrichter, Trainer, Betreuer und Auswechselspieler) mehr als zehn Personen keinen 2G-Status haben, muss dies zwei Tage vor dem Spieltag beim zuständigen Staffelleiter angezeigt werden. „Die Paarung wird dann bis auf Weiteres ohne Sportrechtsfolgen und Spielverlegungskosten abgesagt“, so der Verband. Stellt sich erst am Spieltag heraus, dass die Grenze von zehn Nicht-Geimpften oder -Genesenen überschritten wird, ist auch das kein Problem. Dann müssen sich beide Vereine allerdings die Schiedsrichterkosten (plus Fahrtkosten) teilen.

Apropos Unparteiische: Damit möglichst wenige Partien abgesagt werden müssen, soll die Anzahl der beteiligten Personen auf dem Feld reduziert werden. So werden künftig alle Spiele, ausgenommen der Fair-Play-Ligen sowie der Stadtliga, von nur einem Schiedsrichter geleitet. Heißt: Assistenten und Assistentinnen bzw. einen zweiten Unparteiischen wird es im Amateurfußball bis auf Weiteres nicht geben.



Warten auf „faire Spielmöglichkeit“

Der Handball-Verband Sachsen eruiert derweil bei seinen Clubs, ob eine Durchführung des Spielbetriebs bei Erreichen der Überlastungsstufe drin wäre. „Wir schauen, ob eine faire Spielmöglichkeit gegeben ist oder nicht. Dann entscheiden wir weiter“, sagt Verbandspräsident Karsten Küter. Am vergangenen Wochenende sei die Mehrheit der Spiele durchgezogen worden. Dazu hätten sich die Mannschaften abgestimmt und die Organisation des Spielbetriebs eigenverantwortlich vorgenommen.

Auch das Präsidium des Sächsischen Sportverbands Volleyball (SSVB) wird mit dem Eintreten der Überlastungsstufe kurzfristig verfügen, ob der Spielbetrieb weiterhin aufrechterhalten werden kann, erklärt der Verband auf seiner Homepage. Ein erneuter Saisonabbruch solle selbstredend verhindert werden.

Das bedeutet die Überlastungsstufe

Die Überlastungsstufe greift, wenn in Sachsen mindestens drei Tage in Folge entweder mehr als 1300 Krankenhausbetten auf Normalstation (Stand Dienstag: 1149) oder mehr als 420 Betten auf Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt sind (Dienstag: 269). Am übernächsten Tag dürfen dann noch maximal zwei Personen ohne 2G-Status (geimpft/genesen) gemeinsam Sport im Freien treiben.

In Sporthallen gilt während der Überlastungsstufe die generelle 2G-Regelung, hier dürfen Personen ohne 2G-Status gar nicht mehr teilnehmen – Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind davon ausgenommen. Einberechnet werden – wie auch in der Vorwarnstufe – immer alle beteiligten Personen der Sporteinheit, inklusive der Trainer, Betreuer, Auswechselspieler und Schiedsrichter.